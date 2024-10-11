Ижевск. Удмуртия. Второе в России региональное Представительство Президентской академии открылось в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Среди основных направлений работы представительства: подготовка и обучение команд региональных органов власти, создание кадрового резерва для управления регионом, а также реализация программы «Время героев» для участников спецоперации. Отмечается, что представительство стало вторым в стране в региональной сети вуза РАНХиГС.

«Мы стремимся создать команду, способную решать самые сложные задачи и отвечать на вызовы современности. Большая благодарность Президентской академии, что в этом нам будут помогать её специалисты — развивать навыки, необходимые для государственных и муниципальных служащих, их управленческие и лидерские качества», — поделился глава Удмуртии Александр Бречалов.

Руководителем нового органа назначили Ольгу Тронину, занимавшую ранее должность директора «Центра развития компетенций» УдГУ и программного директора университетской «Точки кипения».

Первые занятия в представительстве стартовали 11 октября. За три дня 25 финалистов третьего конкурса «Команда Удмуртии» (18+) освоят обучающий модуль «Лидерство и современные инструменты управления». После этого каждый из них войдёт в кадровый резерв государственной и муниципальной службы республики.

Глава Удмуртии высказал надежду на то, что совместная работа вуза и региона принесут реальную пользу. В пример он привёл решение кадрового вопроса, внедрение методов бережливого производства и привлечение в Удмуртию новых инвесторов.