Ижевск. Удмуртия. В 2025 году абитуриентов ждёт ряд изменений при поступлении в Удмуртский государственный университет (УдГУ). О том, что поменялось, «Сусанину» рассказали в пресс-службе вуза.

«Главные изменения в проведении приемной кампании 2025 года связаны с расширением функционала портала Госуслуг. Теперь абитуриенты смогут подать заявление через Госуслуги не только на программы бакалавриата, но и магистратуры и даже аспирантуры», — заявили в пресс-службе.

На вопрос об открытии новых программ обучения в университете заявили: «Появление новых образовательных программ в УдГУ — это ответ на вызовы времени и требования экономики страны».

Так, например, в 2025 году университет впервые объявил приём на подготовку педагогов с двумя профилями: «Информатика» и «Технология и робототехника».

«Новые программы магистратуры связаны с преподаванием русского языка как иностранного (Педагогическое образование) и Психологии — Современные технологии психологической помощи семье и детям», — поделились в пресс-службе УдГУ. Также сотрудники вуза указали на открытие новых направлений в Многопрофильном колледже профессионального образования (МКПО) УдГУ: «Автоматические системы управления», «Физическая культура» и «Адаптивная физическая культура».

По сравнению с 2024 годом общее количество бюджетных мест в высшем учебном заведении сильно не изменилось. По ряду направлений число мест сократилось (например, «Дизайн» и «Социология»), по другим — выросло, например, «Техносферная безопасность» или «Нефтегазовое дело».

«Всего же в этом году на программы бакалавриата и специалитета 1335 бюджетных мест, на программы магистратуры – 522», — рассказали работники УдГУ.

Напомним, ранее «Сусанин» писал о новшествах в ИжГТУ.