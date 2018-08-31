Министр просвещения России одобрила идею запрета смартфонов в школах

«Они не нужны для работы».

Москва. Министр просвещения России Ольга Васильева поддержала инициативу запрета смартфонов в школах. Об этом пишет «Интерфакс».

Чиновник подчеркнула, что подобные решение могут приниматься только на уровне образовательного учреждения. Министр в своих взглядах опирается на опыт французских школ, где использование гаджетов до 9 класса запрещено законом.

«Здесь мое мнение такое: французы делали это долго, но правильно, у нас это школы делают, и мы будем это поощрять. Думаю, рано или поздно мы придем к такому же, что и французский, варианту», - сказала Васильева на всероссийском родительском собрании.

Васильева отметила, что во многих школах есть ящики, куда учащиеся складывают смартфоны. Если у родителей есть необходимость связаться с ребенком, пока тот в школе, они могут сделать это через педагога.

Министр не видит необходимости телефонов в классе, так как есть «полностью оборудованные кабинеты» с планшетами.

«Говорят, что нужны для работы, но для работы они не нужны», - сказала Ольга Васильева.