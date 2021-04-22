Россияне назвали «Лолиту» самой переоцененной книгой

В списке книг с раздутой популярностью - произведения Солженицына, Булгакова и Шекспира.

Москва. «Лолита» Владимира Набокова возглавила список книг, которые, по мнению россиян, наиболее переоценены. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на ТАСС. Опрос среди читателей провел книжный сервис MyBook.

На втором месте оказался роман «Война и мир» Льва Толстого, которого в этот рейтинг поместили 21,9% опрошенных. На третьем - «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына (14%), на четвертом и пятом – «Анна Каренина» Льва Толстого (11%) и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (10,4%).

Среди произведений зарубежных авторов в антирейтинге лидирует роман Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи» с 35%, на втором месте - книга Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» (17,1%), на третьем — «Очерки по психологии сексуальности» Зигмунда Фрейда (15,3%). На четвертой строчке оказалась повесть Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков» (15%), на пятом — «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира (13,6%).

Переоцененным россияне считают и роман «Пятьдесят оттенков серого» Э. Л. Джеймс.

По мнению россиян, истинные причины успеха этих книг — популярность в соцсетях, грамотное продвижение и вес имени автора в читательской среде.