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Союзмультфильм снимет продолжение «Попугая Кеши»

12:55, 23 мая, 2018
Александра Бобрович
12:55, 23 мая, 2018
Александра Бобрович
267
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#культура\n#Россия\n#фильмы\n#сериалы\n#Союзмультфильм\n#анимация
Фото: kinopoisk.ru
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В планах студии – выпустить анимационный сериал и полнометражный фильм.

Москва. Студия «Союзмультфильм» снимет продолжение мультфильма о попугае Кеше. Об этом в интервью с РБК рассказала председатель правления компании Юлиана Слащева.  

Так, в планах студии - выпустить анимационный сериал и полнометражный фильм. Для этого «Союзмультфильм» уже собрал команду аниматоров, и даже разработал синопсис сценария.

Написали его под руководством сценариста «Возвращения блудного попугая» Александра Курляндского.  

Кроме того, студия намерена немного изменить образ известного зрителям попугая Кеши. По словам Юлианны Слащевой, он может предстать «современным стендапером».  

«Мы делаем пилотный эпизод. И если он получится, запустим в производство сериал, а потом и полнометражный фильм. <…> Одна из идей - сделать из Кеши современного стендапера. Он же, по сути, всегда таким и был», - приводит ее слова РБК.  

Напомним, в начале апреля «Союзмультфильм» выложил в сеть первую серию обновленного «Простоквашино». За сутки 6-минутному ролику удалось набрать порядка 10 млн просмотров.  Также студия намерена обновить и мультфильмы из «Золотой коллекции». Аниматоры хотят показать в кинотеатрах отреставрированные версии «Снежной королевы» и «Конька-Горбунка».

12:55, 23 мая, 2018
Александра Бобрович
267
0
#культура\n#Россия\n#фильмы\n#сериалы\n#Союзмультфильм\n#анимация

 

 

 


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