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      Олег Табаков вышел из комы, но временно лишился памяти

      18:36, 27 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      18:36, 27 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      232
      0
      #медицина\n#культура\n#здоровье\n#искусство\n#кино\n#театр\n#артисты\n#знаменитости
      Фото: ok.ru
      232
      0

      Врачи вернули артисту сознание, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы.  

      Москва. Народного артиста СССР Олега Табакова вывели из состояния искусственной комы. Об этом в среду, 27 декабря, пишет Лента.ру

      Врачи вернули актера и режиссера в сознание, чтобы временно снизить нагрузку на внутренние органы. Сообщается, что Табаков реагирует на происходящее вокруг, но никого не узнает. 

      25 декабря стало известно, что состояние здоровья 82-летнего артиста резко ухудшилось, хотя перед этим его собирались перевести из реанимации в обычную палату.

      Пациент находится в Городской клинической больнице имени Пирогова с конца ноября. Его госпитализировали с сепсисом и начальной стадией потери сознания. В связи с болезнью актера, в театрах столицы были отменены спектакли с его участием.

      Олег Табаков родился в 1935 году в Саратове, окончил школу-студию МХАТ. Зрители обожают его за блестяще исполненные роли более чем в ста фильмах, в числе которых «Двенадцать стульев», «Семнадцать мгновений весны», «Война и мир», «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Человек с бульвара Капуцинов», «Сирота казанская» и др. Также артист является художественным руководителем МХТ имени Чехова и «Табакерки».

      18:36, 27 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      232
      0
      #медицина\n#культура\n#здоровье\n#искусство\n#кино\n#театр\n#артисты\n#знаменитости

       

       

       

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