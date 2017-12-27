Олег Табаков вышел из комы, но временно лишился памяти

Врачи вернули артисту сознание, чтобы снизить нагрузку на внутренние органы.

Москва. Народного артиста СССР Олега Табакова вывели из состояния искусственной комы. Об этом в среду, 27 декабря, пишет Лента.ру.

Врачи вернули актера и режиссера в сознание, чтобы временно снизить нагрузку на внутренние органы. Сообщается, что Табаков реагирует на происходящее вокруг, но никого не узнает.

25 декабря стало известно, что состояние здоровья 82-летнего артиста резко ухудшилось, хотя перед этим его собирались перевести из реанимации в обычную палату.

Пациент находится в Городской клинической больнице имени Пирогова с конца ноября. Его госпитализировали с сепсисом и начальной стадией потери сознания. В связи с болезнью актера, в театрах столицы были отменены спектакли с его участием.

Олег Табаков родился в 1935 году в Саратове, окончил школу-студию МХАТ. Зрители обожают его за блестяще исполненные роли более чем в ста фильмах, в числе которых «Двенадцать стульев», «Семнадцать мгновений весны», «Война и мир», «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Человек с бульвара Капуцинов», «Сирота казанская» и др. Также артист является художественным руководителем МХТ имени Чехова и «Табакерки».