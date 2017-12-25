СМИ сообщили о критическом состоянии здоровья Олега Табакова

Артиста госпитализировали в начале декабря.

Москва. Помещенный около месяца назад в одну из больниц Москвы Олег Табаков оказался в критическом состоянии. Об этом сообщает телеканал «РенТВ».

Жизнь народного артиста СССР сейчас поддерживают врачи-реаниматологи. Между тем ранее у пациента наблюдалось улучшение состояния здоровья, его даже хотели перевести в обычную палату.

Напомним, Олег Табаков попал в больницу в конце ноября. Его госпитализировали с сепсисом и начальной стадией потери сознания. В связи с болезнью актера, в театрах столицы были отменены спектакли с его участием.

Олег Табаков родился в 1935 году в Саратове, окончил школу-студию МХАТ. Блестяще исполнил роли более чем в ста фильмах, в числе которых «Двенадцать стульев», «Семнадцать мгновений весны», «Война и мир», «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Человек с бульвара Капуцинов», «Сирота казанская» и др.