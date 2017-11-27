Олега Табакова доставили в реанимацию

У 82-летнего артиста выявили воспаление легких.

Москва. Народный артист СССР, художественный руководитель театра «Табакерка» Олег Табаков попал в реанимацию в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, диагноз - воспаление легких. В связи с этим отменен спектакль МХТ имени Чехова «Год, когда я не родился». В нем Олег Табаков исполняет одну из ролей вместе со своим сыном Павлом.

Олег Табаков известен множеством блестяще сыгранных ролей в фильмах «Двенадцать стульев», «Семнадцать мгновений весны», «Война и мир», «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Человек с бульвара Капуцинов», «Сирота казанская» и др.

Режиссёр театра и кино, педагог. Народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР (1967) и РФ (1997), полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».