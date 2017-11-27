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      Олега Табакова доставили в реанимацию

      19:03, 27 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      19:03, 27 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      423
      0
      #искусство\n#кино\n#театр\n#артисты\n#знаменитости
      Фото: vk.com/club44490562
      423
      0

      У 82-летнего артиста выявили воспаление легких.  

      Москва. Народный артист СССР, художественный руководитель театра «Табакерка» Олег Табаков попал в реанимацию в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ

      По данным телеканала, диагноз - воспаление легких. В связи с этим отменен спектакль МХТ имени Чехова «Год, когда я не родился». В нем Олег Табаков исполняет одну из ролей вместе со своим сыном Павлом. 

      Олег Табаков известен множеством блестяще сыгранных ролей в фильмах «Двенадцать стульев», «Семнадцать мгновений весны», «Война и мир», «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Человек с бульвара Капуцинов», «Сирота казанская» и др.

      Режиссёр театра и кино, педагог. Народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР (1967) и РФ (1997), полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

      19:03, 27 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      423
      0
      #искусство\n#кино\n#театр\n#артисты\n#знаменитости

       

       

       

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