  • $ 59.13 ↓
  • € 63.27 ↑

Окно авторизации и регистрации


CAPTCHA

Сусанин / Новости из Удмуртии, об Удмуртии, ПФО, России и Мире на сайте Сусанин

Певица в инвалидном кресле представит Россию на Евровидении – 2017

09:00, 13 марта, 2017
Диана Ворончихина
09:00, 13 марта, 2017
Диана Ворончихина
769
0
#Евровидение\n#конкурс\n#Москва\n#Киев
Фото: instagram.com/jsvok
769
0

Юлия Самойлова выступит с песней «Flame Is Burning».

Москва. Россию на Евровидении-2017 представит певица Юлия Самойлова. Как пишут «Известия», она выступит с песней «Flame Is Burning».

Юлия Самойлова с детства имеет первую группу инвалидности и придвигается на коляске. Тем не менее даже с такими проблемами со здоровьем девушка успела принять участие и дойти до финала многих конкурсов. Также Самойлова стала обладательницей премии Аллы Пугачевой «Золотая звезда Аллы».

Напомним, что Евровидение – 2017 пройдет в Киеве 9, 11 и 13 мая. 

Юлия Самойлова - Flame Is Burning (Eurovision 2017 - Russia)

09:00, 13 марта, 2017
Диана Ворончихина
769
0
#Евровидение\n#конкурс\n#Москва\n#Киев

Рекомендуем

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Мультимедиа