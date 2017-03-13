Юлия Самойлова выступит с песней «Flame Is Burning».

Москва. Россию на Евровидении-2017 представит певица Юлия Самойлова. Как пишут «Известия», она выступит с песней «Flame Is Burning».

Юлия Самойлова с детства имеет первую группу инвалидности и придвигается на коляске. Тем не менее даже с такими проблемами со здоровьем девушка успела принять участие и дойти до финала многих конкурсов. Также Самойлова стала обладательницей премии Аллы Пугачевой «Золотая звезда Аллы».

Напомним, что Евровидение – 2017 пройдет в Киеве 9, 11 и 13 мая.

Юлия Самойлова - Flame Is Burning (Eurovision 2017 - Russia)