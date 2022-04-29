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Российские рыболовные компании приостановили деятельность в Азовском море из-за возможных угроз

10:50, 29 апреля, 2022
Екатерина Сентемова
Российские рыболовные компании приостановили деятельность в Азовском море из-за возможных угроз
10:50, 29 апреля, 2022
Екатерина Сентемова
158
0
#рыба\n#деятельность\n#море\n#угрозы
Фото: twenty20.com
158
0

В результате этого организации терпят убытки.

Рыболовные компании России были вынуждены ограничить или прекратить деятельность в Азовском море из-за возможных угроз и провокаций. Об этом пишет RT со ссылкой на ТАСС. 

Данная информация указана в проекте постановления кабмина о распределении межбюджетных трансфертов таким организациям в 2022 году.

В документе сообщается, что из-за простоев предприятия несут убытки. Чтобы сохранить финансовую устойчивость компаний, есть предложение частично компенсировать им издержки, к примеру, по выплате зарплаты или по налоговым отчислениям.

Минобороны России заявило, что с 25 февраля по 4 марта военно-морские силы Украины поставили в Азовском и Чёрном морях 420 якорных мин.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее сообщил, что в Чёрном море все еще есть угроза нарваться на дрейфующие мины.

10:50, 29 апреля, 2022
Екатерина Сентемова
158
0
#рыба\n#деятельность\n#море\n#угрозы