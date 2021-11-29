Россиян предупредили о 15-процентном росте цен на технику в будущем году

Причиной в Торгово-промышленной палате назвали возможный запрет на вывоз лома и отходов, содержащих драгметаллы.

Москва. Рост цен на технику до 15% ожидается в России в 2022 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Торгово-промышленную палату (ТПП).

Как рассказал изданию председатель Совета по развитию электронной коммерции ТПП Алексей Федоров, бытовая техника может подорожать на 13–15%, электроинструменты — на 11%, электроника — на 9%.

Причиной он назвал введение временного запрета на экспорт всех видов лома и отходов, содержащих драгметаллы. Его предлагают ввести с 2022 года, напомнил Федоров.

Как пояснили в Ассоциации предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления, после введения запрета у производителей не будет возможности утилизировать отходы и придется платить экосбор. В связи с этим организация подготовила отрицательный отзыв на соответствующий проект постановления правительства.

Кстати, за 2021 год домашняя электроника в российских магазинах подорожала на 10-15%, отмечает издание со ссылкой на аналитиков рынка.

Между тем в Минпромторге и Минфине предлагаемый запрет объясняют недостатком сырья для отечественных предприятий, перерабатывающих указанные виды лома и отходов.