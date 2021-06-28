Российские хлебопеки пригрозили повышением цен на продукцию

Производители опасаются, что их лишат налоговых льгот.



Москва. О возможном повышении цен на хлеб заявили в Российском союзе пекарей (РСП). Об этом пишет Коммерсантъ.

Хлебопеки недовольны разрабатываемым сейчас новым ГОСТом для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза.

Как рассказал изданию президент РСП Алексей Лялин, в новом стандарте употреблено понятие «хлебопекарная продукция», под которым подразумеваются хлебобулочные изделия, хлебобулочные полуфабрикаты, хлебные изделия и хлебные полуфабрикаты. Однако в Налоговом кодексе такой термин отсутствует.

Это может послужить причиной отмены льготной ставки НДС в 10% (при 20% для большинства других отраслей), опасаются пекари. По подсчетам Алексея Лялина, в результате финансовая нагрузка на производителей хлеба может вырасти на 22,4 млрд рублей. Это непременно отразится на стоимости продукции, заявил президент РСП.