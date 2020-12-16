В Красноярском крае на Новый год закроют все кафе и рестораны

Под запрет попали даже школьные елки.



Красноярск. Красноярский край. Власти Красноярского края запретили кафе и ресторанам работать 31 декабря и 1 января. Указ об этом подписал губернатор региона Александр Усс, сообщает пресс-служба краевого Управления Роспотребнадзора.

Согласно документу, организации общепита должны будут закрыться 30 декабря в 21:00, а открыться – не раньше 7:00 2 января по местному времени.

Кроме того, с 17 декабря по 10 января кафе и рестораны смогут работать только до 21:00 (до недавнего времени заведения закрывались в 23:00 по местному времени).

Также власти запретили подросткам до 14 лет посещать рестораны быстрого питания без сопровождения родителей на период с 1 по 10 января. Посетителей не будут пускать в детские игровые комнаты, расположенные в ТРЦ и организациях общепита. Введен запрет на использование танцевальных зон, продажу билетов без указания зрительского места, а также установлена обязанность просмотра таких программ исключительно на зрительских местах. Организаторы при этом должны следить за соблюдением публикой масочного режима.

Не допускается проведение массовых мероприятий на открытом воздухе в общественных местах, на придомовой территории, в ТРЦ, в организациях культуры и искусства. Под запрет попали даже школьные и детсадовские праздники в честь Нового года.

Ужесточить карантинные меры власти вынуждены из-за высоких показателей заражения коронавирусной инфекцией. По данным федерального опертштаба по борьбе с COVID-19, в Красноярском крае отмечено более 41 тыс. случаев заболевания. 34 тыс. пациентов выздоровели, 1,4 тыс. скончались.