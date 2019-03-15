На Байкале приостановили строительство завода по производству питьевой воды

Прокуратура выявила нарушения.

Култук. Иркутская область. На озере Байкал в поселке Култук приостановили строительство завода по производству питьевой воды. Как сообщается на официальном портале Иркутской области, работы остановили до устранения выявленных нарушений.

Прокуратурой установлено, что компания «АкваСиб» нарушила требования закона «Об охране окружающей среды». Во время проверки были обнаружены следы нефтепродуктов, навалы отходов производства.

Кроме того, нарушения были и на этапе общественных слушаний по строительству завода и проведению экологической экспертизы.

Работы приостановили с 15 марта.