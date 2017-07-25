Банк «Югра» оспорит решение Центробанка через арбитраж

10 июля в финансовом учреждении назначили временную администрацию.

Москва. В Арбитражный суд российской столицы подан иск на действия Центробанка со стороны банка «Югра». Как пишут «Известия», в электронной картотеке дел документ зарегистрирован 24 июля. Какие именно решения финансового регулятора оспаривает руководство «Югры», не указано.

Напомним, 10 июля банк «Югра» был заподозрен в предоставлении недостоверной отчетности и выводе активов. ЦБ ввел временную администрацию и установил мораторий в 3 месяца на исполнение требований кредиторов банка.

Вкладчики «Югры» должны по закону получить компенсации в 170 млрд рублей. Это рекордная для России сумма страховых выплат.