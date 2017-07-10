Временную администрацию ввели в банке ЮГРА, имеющем офис в Ижевске

Сейчас первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка.

Москва. Центробанк с 10 июля ввел временную администрацию в ПАО БАНК «ЮГРА», который имеет офис в Ижевске. Согласно опубликованному сообщению, первоочередной задачей является проведение обследования финансового положения банка.

Такие меры приняли в связи с неустойчивым финансовым положением.

«На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления ПАО БАНК «ЮГРА» приостановлены», - говорится в сообщении.

Одновременно с этим Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО БАНК «ЮГРА» сроком на три месяца, при этом введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем.

«Выплаты вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория», - указано в сообщении.

Порядок выплаты страхового возмещения будет определен Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов».