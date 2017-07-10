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      Временную администрацию ввели в банке ЮГРА, имеющем офис в Ижевске

      12:50, 10 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      12:50, 10 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      118
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#банки\n#Москва\n#Центробанк
      Фото: google.ru/maps
      118
      0

      Сейчас первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка.

      Москва. Центробанк с 10 июля ввел временную администрацию в ПАО БАНК «ЮГРА», который имеет офис в Ижевске. Согласно опубликованному сообщению, первоочередной задачей является проведение обследования финансового положения банка.

      Такие меры приняли в связи с неустойчивым финансовым положением.

      «На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления ПАО БАНК «ЮГРА» приостановлены», - говорится в сообщении.

      Одновременно с этим Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО БАНК «ЮГРА» сроком на три месяца, при этом введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем.

      «Выплаты вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория», - указано в сообщении.

      Порядок выплаты страхового возмещения будет определен Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов».

      12:50, 10 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      118
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#банки\n#Москва\n#Центробанк

       

       

       

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