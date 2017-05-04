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      Житель Уфы изобрел способ заряжать телефон от костра

      19:11, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      19:11, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      59
      0
      #бизнес\n#Уфа\n#смартфоны\n#изобретение
      Фото: youtube.com / кадр из видео
      59
      0

      Он уже отправил заказчикам первые сто печей-зарядок.

      Уфа. Изобретатель из Уфы Айдар Хайруллин разработал устройство, способное заряжать гаджеты от огня. Печь-зарядка внешне напоминает небольшой мангал, сообщает «Лайф».

      Она способна заряжать через USB любые смартфоны и планшеты с помощью тепла. По словам разработчика, для полной зарядки аккумулятора необходимо такое же количество времени, как и при использовании традиционных зарядных устройств.

      Уфимцу уже поступили заказы из Великобритании и США. Первые сто-печей зарядок Айдар Хайруллин уже отправил клиентам.

      Уфимский изобретатель придумал устройство, позволяющее заряжать гаджеты от костра

      Подробности: http://gtrk.tv/novosti/44817-ufimskiy-izobretatel-pridumal-ustroystvo-pozvolyayushchee-zaryazhat-gadzhety-kostra 

      19:11, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      59
      0
      #бизнес\n#Уфа\n#смартфоны\n#изобретение
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