Житель Уфы изобрел способ заряжать телефон от костра

Он уже отправил заказчикам первые сто печей-зарядок.
Уфа. Изобретатель из Уфы Айдар Хайруллин разработал устройство, способное заряжать гаджеты от огня. Печь-зарядка внешне напоминает небольшой мангал, сообщает «Лайф».
Она способна заряжать через USB любые смартфоны и планшеты с помощью тепла. По словам разработчика, для полной зарядки аккумулятора необходимо такое же количество времени, как и при использовании традиционных зарядных устройств.
Уфимцу уже поступили заказы из Великобритании и США. Первые сто-печей зарядок Айдар Хайруллин уже отправил клиентам.
Уфимский изобретатель придумал устройство, позволяющее заряжать гаджеты от костра
Подробности: http://gtrk.tv/novosti/44817-ufimskiy-izobretatel-pridumal-ustroystvo-pozvolyayushchee-zaryazhat-gadzhety-kostra