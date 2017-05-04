Житель Уфы изобрел способ заряжать телефон от костра

Он уже отправил заказчикам первые сто печей-зарядок.

Уфа. Изобретатель из Уфы Айдар Хайруллин разработал устройство, способное заряжать гаджеты от огня. Печь-зарядка внешне напоминает небольшой мангал, сообщает «Лайф».

Она способна заряжать через USB любые смартфоны и планшеты с помощью тепла. По словам разработчика, для полной зарядки аккумулятора необходимо такое же количество времени, как и при использовании традиционных зарядных устройств.

Уфимцу уже поступили заказы из Великобритании и США. Первые сто-печей зарядок Айдар Хайруллин уже отправил клиентам.