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ФИФА может сократить длительность футбольных матчей до 60 минут

11:30, 07 мая, 2022
Екатерина Сентемова
ФИФА может сократить длительность футбольных матчей до 60 минут
11:30, 07 мая, 2022
Екатерина Сентемова
60
0
#футбол\n#время\n#жалоба\n#спорт\n#игры
Фото: twenty20.com
60
0

Таким образом планируется избавиться от жалоб на недостаток времени от проигравших команд.

Цюрих. Швейцария. Международная федерация футбола и Международный совет футбольных ассоциаций задумались о сокращении длительности матча с 90 до 60 минут. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на колонку Марка Клаттенбурга в Daily Mail. 

Предполагается, что в таком случае матчи будут проходить в режиме чистого времени — во время пауз секундомер будут останавливать. 

Бывший арбитр Марк Клаттенбург рассказывает, что проигравшие команды часто жалуются на малое количество добавленных минут в качестве компенсированного времени. В новом формате каждая игра будет длиться одинаковое количество времени и не возникнет подобных противоречий. 

11:30, 07 мая, 2022
Екатерина Сентемова
60
0
#футбол\n#время\n#жалоба\n#спорт\n#игры