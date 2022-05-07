ФИФА может сократить длительность футбольных матчей до 60 минут

Цюрих. Швейцария. Международная федерация футбола и Международный совет футбольных ассоциаций задумались о сокращении длительности матча с 90 до 60 минут. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на колонку Марка Клаттенбурга в Daily Mail.

Предполагается, что в таком случае матчи будут проходить в режиме чистого времени — во время пауз секундомер будут останавливать.

Бывший арбитр Марк Клаттенбург рассказывает, что проигравшие команды часто жалуются на малое количество добавленных минут в качестве компенсированного времени. В новом формате каждая игра будет длиться одинаковое количество времени и не возникнет подобных противоречий.