В Удмуртии пресечена работа четырёх нелегальных онлайн-казино

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии пресекли работу четырёх нелегальных игровых клубов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Два организатора и пять администраторов незаконного бизнеса были задержаны благодаря совместным усилиям сотрудников Управления экономической безопасности МВД, следователям межрайонного Следственного отдела СКР и оперативникам Управления ФСБ по Удмуртской Республике.

В ходе обыска сотрудниками были изъяты 10 ноутбуков и 21 системный блок, с помощью которых проводились азартные игры, а также камеры наблюдения, мобильные телефоны и денежные средства.

Полицейские выяснили, что игорные клубы находились в неприметных помещениях на территории Сарапула, Камбарки и Малой Пурги, куда допускались только проверенные или постоянные клиенты.

Следственным отделом СКР по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по статье 171.2 УК России («Незаконные организация и проведение азартных игр»).

Подготовил: Роман Перевощиков