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В Удмуртии пресечена работа четырёх нелегальных онлайн-казино

17:50, 13 июля, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
В Удмуртии пресечена работа четырёх нелегальных онлайн-казино
17:50, 13 июля, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
101
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#МВД\n#ФСБ\n#Следственный комитет\n#казино\n#игры
Фото: пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии
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Клубы действовали в трёх населённых пунктах: Сарапуле, Камбарке и в Малой Пурге.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии пресекли работу четырёх нелегальных игровых клубов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Два организатора и пять администраторов незаконного бизнеса были задержаны благодаря совместным усилиям сотрудников Управления экономической безопасности МВД, следователям межрайонного Следственного отдела СКР и оперативникам Управления ФСБ по Удмуртской Республике.

В ходе обыска сотрудниками были изъяты 10 ноутбуков и 21 системный блок, с помощью которых проводились азартные игры, а также камеры наблюдения, мобильные телефоны и денежные средства.

Полицейские выяснили, что игорные клубы находились в неприметных помещениях на территории Сарапула, Камбарки и Малой Пурги, куда допускались только проверенные или постоянные клиенты.

Следственным отделом СКР по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по статье 171.2 УК России («Незаконные организация и проведение азартных игр»).

Подготовил: Роман Перевощиков

17:50, 13 июля, 2023
Аграфена Костромская
Стажёр
101
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#МВД\n#ФСБ\n#Следственный комитет\n#казино\n#игры