Российские футболисты уступили уругвайцам 3:0, впереди – игра в 1/8 финала

Встреча россиян с очередным соперником пройдет 1 июля в Москве на стадионе «Лужники».

Самара. Со счетом 3:0 в пользу латиноамериканских спортсменов завершился матч Уругвай-Россия в рамках Чемпионата мира по футболу-2018. Встреча прошла в Самаре в понедельник, 25 июня.

Как пишет «Коммерсантъ», первый мяч в российские ворота забил уже на 10-й минуте Луис Суарес. 13 минут спустя автоголом отметился Денис Черышев.

На 36-й минуте защитник российской сборной Игорь Смольников получил красную карточку, и оставшееся время команда провела в меньшинстве, так и не сумев «размочить» счет.

Автором третьего гола в российские ворота стал в самом конце игре Эдинсон Кавани.

В турнирной таблице Уругвай занимает теперь с 9-ю очками первое место в группе А. У России – 6 очков и второе место в группе.

Наша команда продолжает участие в Чемпионате мира. Кто станет ближайшим соперником в 1/8 финала – станет ясно уже сегодня по результатам матчей Испания-Марокко и Португалия-Иран

Игра россиян с одним из победителей этих встреч пройдет 1 июля в Москве на стадионе «Лужники».