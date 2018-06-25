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Российские футболисты уступили уругвайцам 3:0, впереди – игра в 1/8 финала

20:38, 25 июня, 2018
Евгений Кандаков
20:38, 25 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#спорт\n#футбол\n#Россия\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#Уругвай\n#матч
Фото: vk.com/fifaworldcup
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Встреча россиян с очередным соперником пройдет 1 июля в Москве на стадионе «Лужники».

Самара. Со счетом 3:0 в пользу латиноамериканских спортсменов завершился матч Уругвай-Россия в рамках Чемпионата мира по футболу-2018. Встреча прошла в Самаре в понедельник, 25 июня.   

Как пишет «Коммерсантъ», первый мяч в российские ворота забил уже на 10-й минуте Луис Суарес. 13 минут спустя автоголом отметился Денис Черышев.   

На 36-й минуте защитник российской сборной Игорь Смольников получил красную карточку, и оставшееся время команда провела в меньшинстве, так и не сумев «размочить» счет. 

Автором третьего гола в российские ворота стал в самом конце игре Эдинсон Кавани. 

В турнирной таблице Уругвай занимает теперь с 9-ю очками первое место в группе А. У России – 6 очков и второе место в группе.

Наша команда продолжает участие в Чемпионате мира. Кто станет ближайшим соперником в 1/8 финала – станет ясно уже сегодня по результатам матчей Испания-Марокко и Португалия-Иран 

Игра россиян с одним из победителей этих встреч пройдет 1 июля в Москве на стадионе «Лужники». 

20:38, 25 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#спорт\n#футбол\n#Россия\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#Уругвай\n#матч

 

 

 


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