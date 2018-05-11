Российские хоккеисты уступили чехам на чемпионате мира в Дании

Подопечные Ильи Воробьева проиграли в овертайме со счетом 3:4.

Копенгаген. Дания. Сборная России по хоккею уступила чехам в матче группового этапа на чемпионате мира в Дании. Подопечные Ильи Воробьева проиграли в овертайме со счетом 3:4, сообщает Федерация хоккея России (ФХР).

Первую шайбу забил нападающий национальной сборной Никита Нестеров. На это чешские хоккеисты ответили двумя голами. Ворота Василия Кошечкина на 15-й и 19-й минутах матча «распечатали» Давид Крейчи и Дмитрий Яшкин.

По ходу встречи россияне сравняли счет благодаря усилиям Михаила Григоренко и Александра Барабанова. Однако Давид Пастрняк оформил дубль и решил исход игры.

Таким образом, встреча со сборной Чехии на чемпионате мира стала первым поражением национальной команды. Ранее российские хоккеисты одержали три победы подряд, с разгромным счетом обыграв команды Франции, Австрии и Белоруссии.

На данный момент в турнирной таблице мирового первенства в группе А россияне занимают второе место. За 4 матча подопечные Ильи Воробьева заработали 10 очков. Они уступают сборной Швеции, которая за это же количество сыгранных матчей набрала максимальные 12 очков.