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Российские хоккеисты уступили чехам на чемпионате мира в Дании

09:50, 11 мая, 2018
Александра Бобрович
09:50, 11 мая, 2018
Александра Бобрович
398
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#спорт\n#хоккей\n#Россия\n#чемпионат мира\n#Чехия\n#Дания\n#матч
Фото: vk.com/fhr (Федерация хоккея России)
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Подопечные Ильи Воробьева проиграли в овертайме со счетом 3:4.

Копенгаген. Дания. Сборная России по хоккею уступила чехам в матче группового этапа на чемпионате мира в Дании. Подопечные Ильи Воробьева проиграли в овертайме со счетом 3:4, сообщает Федерация хоккея России (ФХР).  

Первую шайбу забил нападающий национальной сборной Никита Нестеров. На это чешские хоккеисты ответили двумя голами. Ворота Василия Кошечкина на 15-й и 19-й минутах матча «распечатали» Давид Крейчи и Дмитрий Яшкин.  

По ходу встречи россияне сравняли счет благодаря усилиям Михаила Григоренко и Александра Барабанова. Однако Давид Пастрняк оформил дубль и решил исход игры.  

Таким образом, встреча со сборной Чехии на чемпионате мира стала первым поражением национальной команды. Ранее российские хоккеисты одержали три победы подряд, с разгромным счетом обыграв команды Франции, Австрии и Белоруссии.  

На данный момент в турнирной таблице мирового первенства в группе А россияне занимают второе место. За 4 матча подопечные Ильи Воробьева заработали 10 очков. Они уступают сборной Швеции, которая за это же количество сыгранных матчей набрала максимальные 12 очков.

09:50, 11 мая, 2018
Александра Бобрович
398
0
#спорт\n#хоккей\n#Россия\n#чемпионат мира\n#Чехия\n#Дания\n#матч

 

 

 


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