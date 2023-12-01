Наследница основателя LEGO продала акции компании

Копенгаген. Дания. Крупный пакет акций производителя детских конструкторов LEGO был продан, после чего аннулирован. Правнучка основателя фирмы Софи Кирк Кристиансен уступила родственникам свою долю активов на сумму, эквивалентную 930 млн долларов США (более 83 млрд рублей), передает RT со ссылкой на Bloomberg.

Пакет насчитывал 4 млн акций, цена за каждую составила 158 тыс. датских крон.

При этом ценные бумаги были аннулированы. В результате остальные наследники смогли увеличить свои доли, а сама Кристиансен получила еще и дивиденды.

Телеканал отмечает, что в связи с уходом LEGO из России, ее магазины перепрофилируют в сеть «Мир кубиков» группы компаний Inventive Retail Group.