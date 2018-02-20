Канадские фигуристы выиграли «золото» Игр в Пхенчхане, установив новый мировой рекорд

За короткую и произвольную программу Тесса Вертью и Скотт Моир получили рекордные 206,07 балла.

Пхенчхан. Южная Корея. Канадские фигуристы Тесса Вертью и Скотт Моир выиграли «золото» Игр в Пхенчхане, установив новый мировой рекорд. За прокат короткой и произвольной программ в танцах на льду они получили 206,07 балла.

При этом предыдущее достижение, пишет Интерфакс, было поставлено также в столице Олимпийских игр. Утром во вторник, 20 февраля, рекордную сумму в 205,28 балла судьи присудили французской паре Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.

Однако после того как на лед вышли канадские спортсмены, это достижение было преодолено. Разрыв между двумя рекордами составил всего 1,42 балла.

В итоге французские фигуристы стали серебряными призерами Игр-2018, тогда как Вертью и Моир в третий раз завоевали звание олимпийских чемпионов. «Бронза» же среди танцевальных пар досталась представителям США - Майе и Алексу Шибутани, получившим за прокат 123,35 балла.

Российские спортсмены в личном первенстве заняли лишь пятое место. Екатерине Бобровой и Дмитрию Соловьеву за короткую и произвольную программу судьи поставили всего 186, 92 балла.