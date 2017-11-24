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      МОК оставил Россию без первого места на Олимпиаде в Сочи

      19:45, 24 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      19:45, 24 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      209
      0
      #спорт\n#Максим Вылегжанин\n#Россия\n#скандал\n#Олимпиада в Сочи\n#МОК\n#допинг
      Фото: pixabay.com
      209
      0

      После отъема двух золотых медалей у бобслеиста Зубкова, вперед вышли Норвегия и Канада.  

      Лозанна. Швейцария. Международный Олимпийский комитет за нарушение антидопинговых правил лишил российского бобслеиста Александра Зубкова двух золотых медалей, завоеванных им в Сочи в 2014 году. Как пишет Лента.ру, об этом в пятницу, 24 мая, сообщается на сайте МОК. 

      Учитывая предыдущие решения об отъеме медалей у лыжников и скелетонистов, в копилке российской сборной осталось 9 золотых медалей Сочи-2014. С таким результатом Россия может претендовать лишь на третье место в общекомандном зачете. Первое место отходит Норвегии с 11 золотыми медалями, второе - Канаде (10 наград высшего достоинства). 

      Ранее на основании докладов Макларена и решений антидопинговой комиссии под руководством Дэниса Освальда МОК лишил сборную России шести медалей сочинской Олимпиады, в том числе двух золотых: Александра Легкова в лыжном марафоне и Александра Третьякова в скелетоне

      При этом «золото» Александра Легкова перейдет Илье Черноусову, чей результат в лыжном марафоне ранее считался третьим (второе место занял Максим Вылегжанин, но его, в отличие от Черноусова, МОК дисквалифицировал). Таким образом, после передачи медали Илье, в активе российской сборной будет 10 наград. Это дает нашим спортсменам право потеснить канадцев в общем зачете на третье место, и занять вторую позицию, уступив норвежцам.

      19:45, 24 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      209
      0
      #спорт\n#Максим Вылегжанин\n#Россия\n#скандал\n#Олимпиада в Сочи\n#МОК\n#допинг

       

       

       

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