МОК оставил Россию без первого места на Олимпиаде в Сочи

После отъема двух золотых медалей у бобслеиста Зубкова, вперед вышли Норвегия и Канада.

Лозанна. Швейцария. Международный Олимпийский комитет за нарушение антидопинговых правил лишил российского бобслеиста Александра Зубкова двух золотых медалей, завоеванных им в Сочи в 2014 году. Как пишет Лента.ру, об этом в пятницу, 24 мая, сообщается на сайте МОК.

Учитывая предыдущие решения об отъеме медалей у лыжников и скелетонистов, в копилке российской сборной осталось 9 золотых медалей Сочи-2014. С таким результатом Россия может претендовать лишь на третье место в общекомандном зачете. Первое место отходит Норвегии с 11 золотыми медалями, второе - Канаде (10 наград высшего достоинства).

Ранее на основании докладов Макларена и решений антидопинговой комиссии под руководством Дэниса Освальда МОК лишил сборную России шести медалей сочинской Олимпиады, в том числе двух золотых: Александра Легкова в лыжном марафоне и Александра Третьякова в скелетоне.

При этом «золото» Александра Легкова перейдет Илье Черноусову, чей результат в лыжном марафоне ранее считался третьим (второе место занял Максим Вылегжанин, но его, в отличие от Черноусова, МОК дисквалифицировал). Таким образом, после передачи медали Илье, в активе российской сборной будет 10 наград. Это дает нашим спортсменам право потеснить канадцев в общем зачете на третье место, и занять вторую позицию, уступив норвежцам.