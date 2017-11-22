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      Российских скелетонистов лишили «золота» и «бронзы» Олимпиады в Сочи

      19:13, 22 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      19:13, 22 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      131
      0
      #спорт\n#запрет\n#Олимпиада в Сочи\n#МОК\n#допинг
      Фото: pixabay.com
      131
      0

      Ранее МОК отнял медали у лыжников.  

      Лозанна. Швейцария. Еще двое российских спортсменов остались без олимпийских наград Сочи-2014. Международный олимпийский комитет отнял у скелетониста Александра Третьякова золотую медаль, а у скелетонистки Елены Никитиной – бронзовую. Решение об этом было принято в среду, 22 ноября, сообщает Лента.ру

      Кроме лишения медалей, спортсмены пожизненно отстранены от участия в олимпийских играх. МОК также аннулировал результаты Игр-2014 скелетонисток Марии Орловой и Ольги Потылицыной, занявших пятое и шестое место. Дела спортсменов были рассмотрены 6 ноября комиссией МОК под руководством Дениса Освальда. 

      Напомним, 9 ноября комиссия МОК пожизненно отстранила лыжников Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Александра Белова, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову от участия в Олимпиадах. Спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил. В общей сложности Россия лишилась пяти медалей Игр в Сочи — двух золотых, двух серебряных и бронзовой.

      19:13, 22 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      131
      0
      #спорт\n#запрет\n#Олимпиада в Сочи\n#МОК\n#допинг

       

       

       

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