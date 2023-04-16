Состояние короля Великобритании Карла III оценивается в 600 млн фунтов

Лондон. Великобритания. Личное состояние короля Великобритании Карла III оценили в 600 млн фунтов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на издание The Time.

Карл III стал богаче своей матери, королевы Елизаветы II, состояние которой оценивалось в 370 млн фунтов. Большая часть дохода Карла приходится на владение герцогством Крнуолл. Отмечается, что с полученных средств король заплатил подоходный налог, чего не обязан был делать.

Напомним, коронация Карла III намечена на 6 мая 2023 года.