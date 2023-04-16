Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Ожившие динозавры и тропический рай! Лонгрид Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид

Состояние короля Великобритании Карла III оценивается в 600 млн фунтов

17:51, 16 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Состояние короля Великобритании Карла III оценивается в 600 млн фунтов
17:51, 16 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
35
0
#Великобритания\n#Карл III
Фото: unsplash.com
35
0

Он стал богаче своей матери.

Лондон. Великобритания. Личное состояние короля Великобритании Карла III оценили в 600 млн фунтов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на издание The Time. 

Карл III стал богаче своей матери, королевы Елизаветы II, состояние которой оценивалось в 370 млн фунтов. Большая часть дохода Карла приходится на владение герцогством Крнуолл. Отмечается, что с полученных средств король заплатил подоходный налог, чего не обязан был делать.

Напомним, коронация Карла III намечена на 6 мая 2023 года.

17:51, 16 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
35
0
#Великобритания\n#Карл III