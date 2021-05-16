Ради путешествий 20% россиян готовы вакцинироваться от коронавируса

Большинство из них более молодые граждане.

Мир. По результатам исследования «SuperJob», каждый пятый россиянин готов сделать прививку от коронавируса, ради выезда за границу.

В опросе приняли участие около 1,6 тыс. человек со всех федеральных округов России, кто не делал прививку от коронавируса .

Из них только 18% собираются привиться в любом случае, а 42% не хотят вакцинироваться ни при каких обстоятельствах.

В возрастной группе до 34 лет 26% опрошенных поставили бы себе прививку, чтобы иметь возможность выехать за границу, в группе от 35 до 44 лет так поступили бы только 16%, а в группе от 45 лет и старше — 19% респондентов.

Из результатов исследования следует, что приверженцев вакцинации больше среди старшего поколения. В группе людей до 34 лет привиться хотят только 14%, 16% желающих в возрастной категории от 35 да 44, а из тех, кому больше 45, вакцинируются в любом случае 19%.