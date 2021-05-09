В Токио почтили память советского разведчика Рихарда Зорге

Цветы на могилу героя возложил посол России в Японии Михаил Галузин.

Токио. Япония. На токийском кладбище Тама Рэйэн, где покоятся останки Героя Советского Союза Рихарда Зорге, состоялась торжественная церемония. 9 мая в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне венок на могилу разведчика возложил посол России в Японии Михаил Галузин, сообщает пресс-служба МИД России.

В памятном мероприятии участвовали также сотрудники посольств России и стран СНГ в Японии. В своих выступлениях у мемориала Зорге дипломаты подчеркнули важность сохранения общей исторической памяти о непреходящем значении Победы и решающей роли СССР в разгроме фашистской Германии, освобождении народов Европы от нацистского порабощения.

Имя Рихарда Зорге считается легендарным в истории советской разведки. Под видом немецкого журналиста он 9 лет передавал советскому руководству стратегически важную информацию из Японии. Агентурными псевдонимами Зорге были «Рамзай» и «Инсон». В сентябре 1941 года он сообщил, что Япония не будет вступать в войну на стороне Германии до полного разгрома СССР. Это позволило командованию Красной армии перебросить войска из Сибири под Москву, что решило исход битвы за столицу. В 1941 году Зорге был схвачен японской контрразведкой и 3 года спустя казнен в тюрьме. Впоследствии его гражданская жена Ханако Исии опознала останки и похоронила их на кладбище Тама Рэйэн.