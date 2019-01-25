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В Европе отцам новорожденных будут давать 10-дневный отпуск

14:05, 25 января, 2019
Дарья Снидкова
14:05, 25 января, 2019
Дарья Снидкова
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#семья\n#Евросоюз\n#инициативы\n#родители\n#отцы и дети\n#мужчины и женщины
Фото: pxhere.com
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Это будет стимулировать мужчин к разделению обязанностей с женщинами.

Еврокомиссия предложила ввести единовременный 10-дневный отпуск для отцов новорожденных детей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Такая инициатива направлена на стимулирование мужчин к разделению обязанностей по уходу за детьми с женщинами.

Сейчас «отцовский отпуск» действует на законодательном уровне в большинстве стран союза. Тем не менее в Германии, Хорватии, Чехии, Австрии, Люксембурге, Словакии и на Кипре такой нормы нет.

Предварительно инициативу поддержали в Европарламенте и Совете ЕС. 

14:05, 25 января, 2019
Дарья Снидкова
135
0
#семья\n#Евросоюз\n#инициативы\n#родители\n#отцы и дети\n#мужчины и женщины

 

 

 


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