В Европе отцам новорожденных будут давать 10-дневный отпуск

Это будет стимулировать мужчин к разделению обязанностей с женщинами.

Еврокомиссия предложила ввести единовременный 10-дневный отпуск для отцов новорожденных детей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Такая инициатива направлена на стимулирование мужчин к разделению обязанностей по уходу за детьми с женщинами.

Сейчас «отцовский отпуск» действует на законодательном уровне в большинстве стран союза. Тем не менее в Германии, Хорватии, Чехии, Австрии, Люксембурге, Словакии и на Кипре такой нормы нет.

Предварительно инициативу поддержали в Европарламенте и Совете ЕС.