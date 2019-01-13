Зарубежные программы призывают заменить программами собственного производства.

Минск. Беларусь. В Белоруссии предложили ограничить трансляцию российских телеканалов. Как пишет Москва24 со ссылкрй на Интерфакс, с таким призывом выступили представители оппозиционной партии «Белорусский народный фронт».

Они объявили 2019 год годом белорусского языка и посоветовали соотечественникам чаще говорить на национальном языке. Партия намерена инициировать создание белорусскоязычных групп и движений в учебных заведениях разных уровней.

Политики потребовал ограничить трансляцию российских телеканалов, заменив их программами собственного производства или сбалансированным набором иностранных телепрограмм из других стран.