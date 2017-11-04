В Китае спустили на воду судно для создания островов

Это крупнейший в Азии снаряд для перевозки песка.

Цзянсу. Китай. В Китае спустили на воду судно для создания насыпных островов. Это самый крупный в Азии земленосный снаряд, пишут Известия со ссылкой на China Daily.

Судно Tiankun («Небесная рыба Кунь») способно за час вычерпывать до 6 тыс. кубических метров песка и глины с глубины 35 метров. Такой объём равен примерно трём стандартным бассейнам. Кроме того, техника способна обрабатывать различные морские вещества, в том числе твердый камень.

Благодаря мощной системе транспортировки, песок и глину можно доставлять на расстояние до 15 км от корабля.