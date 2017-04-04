Эйфелева башня погасит огни в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге

Иллюминацию выключат во вторник ночью.

Париж. Франция. Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах теракта в питерском метрополитене. Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго в своем «Твиттере».

В понедельник, 3 апреля, в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв. Его квалифицирован как теракт. В результате погибли 14 человек, более 50 пострадали.