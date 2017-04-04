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      Эйфелева башня погасит огни в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге

      19:45, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      19:45, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      96
      0
      #метро\n#Париж\n#теракт\n#трагедия\n#Питер\n#гибель людей.
      Фото: pixabay.com
      96
      0

      Иллюминацию выключат во вторник ночью.

      Париж. Франция. Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах теракта в питерском метрополитене. Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго в своем «Твиттере».

      В понедельник, 3 апреля, в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв. Его квалифицирован как теракт. В результате погибли 14 человек, более 50 пострадали.

      Anne Hidalgo on Twitter

      Ce soir, à minuit, #Paris éteindra @LaTourEiffel en hommage aux victimes de l'attentat de #SaintPetersbourg. #NousSommesUnis

      19:45, 04 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      96
      0
      #метро\n#Париж\n#теракт\n#трагедия\n#Питер\n#гибель людей.
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