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      Генпрокуратура признала взрыв в метро Санкт-Петербурга терактом

      18:30, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      18:30, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      82
      0
      #взрыв\n#метро\n#Санкт-Петербург
      Фото: rbc.ru
      82
      0

      Органы прокуратуры выяснят, где именно система безопасности дала сбой.

      Санкт-Петербург. Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной назвал взрыв в метро Санкт-Петербурга терактом. Он подчеркнул, что расследование поставлено на контроль, и правоохранительные органы сделают все для предотвращения подобных случаев в будущем, сообщает «РБК».

      «Все от нас зависящее мы сделаем, чтобы уточнить все моменты, которые способствовали совершению этого теракта, чтобы подобное в будущем не повторялось», — заявил Куренной.

      Версию теракта подтвердил и премьер-министр России Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте»: «Пострадавшим во время теракта в санкт-петербургском метро будет оказана вся необходимая помощь. Все поручения Минздраву и МЧС даны. Мои самые искренние соболезнования родным и близким жертв взрыва. Это общая боль».

      По словам представителя Генпрокуратуры, прокурорская проверка «затронет абсолютно все аспекты». Куренной подчеркнул, что в произошедшем необходимо детально разобраться.

      Президент России Владимир Путин назвал версию теракта приоритетной. Но добавил, что рассматриваются все версии случившегося. 

       
      18:30, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      82
      0
      #взрыв\n#метро\n#Санкт-Петербург
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