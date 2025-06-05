Алнаши. Удмуртия. Смертельное ДТП произошло в Алнашском районе 5 июня. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

На 2 км дороги «деревня Нижнее Котнырево – деревня Пирогово», по предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля «Ситроен» не справился с управлением и съехал с дороги. Иномарка опрокинулась.

В результате аварии водитель погиб, а его пассажир — 33-летний мужчина — получил травмы. Его доставили в больницу.

«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении.