Четырех человек по делу об убийстве брата лидера КНДР объявили в розыск

Интерпол выдал ордер на арест граждан Северной Кореи

Малайзия. Интерпол объявил в розыск четырёх граждан Северной Кореи, по делу об убийстве Ким Чон Нама. Об этом пишет «Российская Газета».

«Я бы хотел проинформировать вас, что мы получили «красный ордер» интерпола на арест четырех граждан Северной Кореи, которые находились в аэропорту в день инцидента. Они уже покинули Малайзию, и вероятно находятся в Пхеньяне», - цитирует издание слова главного инспектора полиции Малайзии Халида Абу Бакара.

Напомним, старший брат главы Северной Кореии Ким Чен Нам был убит в аэропорту столицы Малайзии 14 февраля 2017 года.