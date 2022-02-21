Путин объявил о признании Россией ДНР и ЛНР

Москва. России признает независимость Донецкой и Луганской народных республик от Украины. Об этом заявил президент нашей страны Владимир Путин в телеобращении, которое было показано в прямом эфире телеканалом «Россия 24».

Российский лидер напомнил о давних исторических корнях единства русских и украинцев; о том, что у огромного количества жителей двух стран есть родственные и дружеские связи. Также он рассказал об истории создания УССР и расширении ее территории за счет многих областей на востоке и юге, населенных преимущественно русскими. Путин выразил мнение, что такая политика проводилась большевиками в ситуации, когда им любой ценой необходимо было удержаться у власти. В результате, по словам российского лидера, образовалась Советская Украина в нынешних границах («имени Владимира Ильича Ленина», добавил Путин). В «благодарность» за это сейчас в соседнем государстве сносят памятники основателю СССР и называют это «декоммунизацией».

«Вы хотите декоммунизации? Ну что ж, нас это вполне устраивает», — заявил президент России.

По словам Владимира Путина, основы распада Советского Союза были заложены еще в в 20-е годы ХХ века в виде права союзных республик на выход. В 1991 году это привело к разделению СССР на независимые государства, отметил российский президент. В дальнейшем Россия снабжала Украину газом по льготным ценам, фактически спонсируя ее экономику. В ответ власти в Киеве активно поддерживали националистов, которые пытались лишить жителей страны исторической памяти об общих корнях. Не лучше были и многие политики, на словах до выборов заявлявшие о поддержке экономических и культурных связей с Россией. Воспользовавшись поддержкой русскоязычного населения, они приходили к власти и начинали поддерживать националистов, отметил президент.

«Устойчивой государственности на Украине так и не сложилось», - констатировал Путин. Коррупция превосходила все мыслимые пределы, что привело к недовольству жителей, которое вылилось в Майдан. На его поддержку американское посольство в Киеве ежедневно выделяло по 1 млн долларов, заявил российский лидер.

На противников Майдана обрушился террор. Особенно страшные формы это приняло в Одессе, где радикалы заживо сожгли десятки людей, напомнил российский президент.

Разрыв экономических связей с Россией привел к остановке производств и массовому отъезду жителей на заработки в соседние страны. А галопирующий рост тарифов на коммунальные услуги стал непосилен для большинства украинцев.

Также Путин напомнил о вытеснении русского языка, подавлении и преследовании оппозиции.

«Приданое», полученное от Советского союза и Российской империи, было растрачено, констатировал Путин.

Также президент России напомнил о наличии у Украины средств доставки оружия массового поражения, в частности, ракет советского производства «Точка У». При помощи из-за рубежа Киев может обзавестись ядерными боеголовками, не исключил глава государства.

Между тем США и страны НАТО активно осваивают территорию Украины как потенциальный театр военных действий в процессе совместных военных учений, направленных против России.

Киев провозгласил курс на вступление в НАТО. В 2008 году на Бухарестском саммите Североатлантического альянса Украине и Грузии было обещано членство в этом союзе в будущем.

Дело не в политическом режиме, а в чем-то другом: им не нужна Россия как крупное сильное государство, заявил Путин. После 5 последовательных волн расширения в настоящее время НАТО подошло вплотную к границам России. В Румынии и Польше разворачиваются базы ПРО, ракеты в которых могут быть использованы и как ударные.

Опасность внезапного удара по нашей стране резко возросла. Кстати, в документах НАТО и США Россия названа главной угрозой. На аэродромах Украины может быть размещена ударная авиация НАТО, способная наносить удары до линии Волгоград–Казань-Самара-Астрахань, обратил внимание президент.

Также Путин напомнил о выдвигавшихся Россией инициативах по безопасности в Европе в 2008 году. Они были отвергнуты, напомнил президент. В конце 2021 года Москва снова адресовала США, НАТО и Евросоюзу предложения по взаимной безопасности. Однако в предлагаемом пакете партнеры выбрали для обсуждения лишь часть положений, удобных для себя, игнорируя жизненно важные для России направления.

Вернувшись к ситуации на Донбассе, Путин напомнил, что Киев в последние дни явно вновь пытается провести «блицкриг», подобный событиям 2014-2015 годов. Это может привести к гибели тысяч мирных жителей.

В связи с этим Путин заявил, что у России нет иного выхода, как признать Донецкую и Луганскую народные республики. Совету Федерации будет поручено заключить договоры с данными государствами, сказал президент России. После этого им были подписаны документы о признании с главой ДНР Денисом Пушилиным и лидером ЛНР Леонидом Пасечником.

Ранее состоялось заседание Совета безопасности России, посвященное ситуации на востоке Украины. В нем приняли участие руководители ключевых ведомств, в том числе силовых. Президент в ходе заседания пообещал принять решение по вопросу признания суверенитета ДНР и ЛНР до конца вечера 21 февраля.

Напомним, 15 февраля Госдума приняла обращение к президенту, в котором просила признать Донецкую и Луганскую народные республики. Они фактически вышли из состава Украины в 2014 году.