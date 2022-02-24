Российские войска начали наносить удары по военным объектам на Украине

Москва. В Минобороны России сообщили о нанесении ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом пишет «Интерфакс».

«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины», — приводит агентство заявление ведомства.

В Минобороны уточнили, что в зону поражения не входят города и населенные пункты.

«Гражданскому населению ничего не угрожает», — заверили в Минобороны России.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с заявлением по ситуации на Украине и вокруг ее, в котором сообщил о начале военной операции на Донбассе.

Ее задачами были названы, в частности, демилитаризация и денацификация Украины, а также проведение суда над лицами, повинными в преступлениях против мирных жителей, в том числе российских граждан. Путин добавил, что целью операции не является оккупация украинских территорий.

Тем временем СМИ Украины сообщают о взрывах в ряде городов страны, в том числе Киеве и Одессе. Президент страны Владимир Зеленский объявил о введении военного положения.

В российских аэропортах отменены авиарейсы по ряду направлений, граничащих с Украиной.