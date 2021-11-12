Лидеру КНР Си Цзиньпину присвоили звание «кормчего»

«Великим кормчим» в Китае принято именовать Мао Цзэдуна.

Пекин. Китай. «Кормчим китайского возрождения» отныне будут называть председателя КНР Си Цзиньпина. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ, об этом заявил представитель Компартии Китая на брифинге.

Напомним, «Великим кормчим» в КНР принято называть основателя современного китайского государства Мао Цзэдуна. Присвоение подобного титула Си Цзиньпину говорит о признании его высоких заслуг перед Коммунистической партией Китая (КПК) и народом Поднебесной.

Кстати, 11 ноября Центральный комитет КПК принял историческую резолюцию, посвященную 100-летию партии. В ней говорится о достижениях за минувший век, в том числе при лидерстве Си Цзиньпина, и содержится призыв продолжать поддерживать политику нынешнего председателя КНР. Подобный документ принимается третий раз, ранее такое происходило при Мао Цзэдуне в 1945 году и Дэн Сяопине в 1981 году. Принятие резолюции ставит нынешнего руководителя КНР на один уровень с двумя наиболее известными китайскими лидерами 20 века.

Западные СМИ предполагают, что это связано с планами Си Цзиньпина выдвинуть свою кандидатуру на третий срок в должности председателя КНР. Тогда он останется у власти до 2027 года. Высший пост Си Цзиньпин занял в 2013 году.