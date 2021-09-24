Новые власти Афганистана просят Россию помочь в снятии санкций

Они также считают, что российская сторона поможет восстановить страну.

Кабул. Афганистан. «Талибан» (запрещённое в России террористическое движение) посчитал, что Россия может быть посредником в снятии санкций с Афганистана. Об этом пишут «Известия».

Кроме того, представители движения считают, что Россия может помочь Афганистану с восстановлением страны после многочисленных войн. Новое правительство страны ожидает положительных результатов для себя со стороны членов Совета безопасности Организации Объединённых Наций. Также представители страны обращались в ООН с просьбой предоставить им слово на международной Генеральной Ассамблее.

Российские власти, в свою очередь, сказали, что решать вопросы Афганистана необходимо в соответствии с правилами ООН. Россия выступает за нормализацию обстановки в стране и за совместные усилия международного сообщества в этом направлении.

Ранее в Афганистане сформировали временное правительство, в которое не вошли женщины. Вместе с тем в мэрии Кабула почти всех женщин заменили мужчинами.