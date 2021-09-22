Новые власти Афганистана не включили женщин в состав временного правительства

По их мнению, дамы должны заниматься воспитанием детей.

Кабул. Афганистан. Владеющий властью в Афганистане «Талибан» (запрещённое в России террористическое движение) расширил состав временного правительства. Об этом пишет «Российская газета».

Расширение произошло почти в два раза за счёт включения национальных меньшинств. Женщин среди новых управленцев нет — по мнению талибов, дамы должны заниматься воспитанием детей. Ранее мировое сообщество выражало протест притеснению их прав в стране. Обращение с женщинами, в частности, влияет на международно-правовое признание новых властей Афганистана.

Официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид на пресс-конференции рассказал, что в новое правительство набирали людей за их «технические навыки». По мнению Муджахида, у мировых лидеров нет оснований не признавать новое афганское правительство.

Ранее в стране части женщин приказали не выходить на работу в мэрию Кабула, поскольку их заменили мужчинами.