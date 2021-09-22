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Новые власти Афганистана не включили женщин в состав временного правительства

17:57, 22 сентября, 2021
Андрей Бирюков
Новые власти Афганистана не включили женщин в состав временного правительства
17:57, 22 сентября, 2021
Андрей Бирюков
89
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#Афганистан\n#женщины\n#права женщин\n#работа
Фото: AFP
89
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По их мнению, дамы должны заниматься воспитанием детей.

Кабул. Афганистан. Владеющий властью в Афганистане «Талибан» (запрещённое в России террористическое движение) расширил состав временного правительства. Об этом пишет «Российская газета».

Расширение произошло почти в два раза за счёт включения национальных меньшинств. Женщин среди новых управленцев нет — по мнению талибов, дамы должны заниматься воспитанием детей. Ранее мировое сообщество выражало протест притеснению их прав в стране. Обращение с женщинами, в частности, влияет на международно-правовое признание новых властей Афганистана. 

Официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид на пресс-конференции рассказал, что в новое правительство набирали людей за их «технические навыки». По мнению Муджахида, у мировых лидеров нет оснований не признавать новое афганское правительство. 

Ранее в стране части женщин приказали не выходить на работу в мэрию Кабула, поскольку их заменили мужчинами.

17:57, 22 сентября, 2021
Андрей Бирюков
89
0
#Афганистан\n#женщины\n#права женщин\n#работа
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