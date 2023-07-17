В Кремле заявили о прекращении зерновой сделки с 17 июля

Москва. Россия отказалась продлевать зерновую сделку с 17 июля в связи с невыполнением ее условий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет Коммерсантъ.

Он пояснил, что решение было принято ранее и не связано с очередной атакой на Крымский мост.

Зерновую сделку заключили 22 июля 2022 года Украина, Россия и Турция под эгидой ООН. Она создавала гарантии безопасного вывоза зерна из черноморских портов. Также документ снимал ограничения на экспорт российской сельскохозяйственной и агрохимической продукции. Соглашение действовало до 17 июля 2023 года, далее его предполагалось продлить.

Однако за все время действия договора ни одно российское судно с удобрениями не покинуло черноморские порты. В связи с этим 13 июля президент РФ Владимир Путин пригрозил отказаться от участия в зерновой сделке, если не начнут выполняться условия в отношении российского экспорта.

Ранее Россия уже временно приостанавливала действие данного соглашения в октябре 2022 года, после атаки дронов на военные суда в Севастополе. Позднее Москва возобновила свое участие в сделке.