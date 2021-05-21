Власти Испании назвали дату снятия запрета на въезд в страну

Принимать будут только со справкой о прививке от COVID-19.



Мадрид. Испания. Премьер-министр Испании объявил дату, с которой королевство откроет свои границы для иностранцев. Туристов ждут с 7 июня текущего года, сообщает телеканал «Рен ТВ».

Глава правительства уточнил, что все прибывающие должны быть привиты от коронавируса препаратами, одобренными европейским регулятором рынка лекарств ЕМА или Всемирной организацией здравоохранения.

Также в Испании планируют ввести паспорта вакцинации. Власти страны надеются, что это оживит туристическую отрасль, пострадавшую от коронавируса. Окончательного решения по этом вопросу следует ожидать 25 мая.

Напомним, недавно послы стран Евросоюза предварительно договорились об открытии границ для иностранцев, вакцинированных от COVID-19 препаратами, сертифицированными ЕМА.