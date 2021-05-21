Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Ижевск, спалённый пожаром Лонгрид Половое воспитание: Как поговорить «Об ЭТОМ»‎ с ребенком? Лонгрид Расследование: как жителей Ижевска пытаются обмануть на поверке счётчиков Лонгрид

Власти Испании назвали дату снятия запрета на въезд в страну

16:51, 21 мая, 2021
Евгений Кандаков
Власти Испании назвали дату снятия запрета на въезд в страну
16:51, 21 мая, 2021
Евгений Кандаков
176
0
#туризм\n#отдых\n#коронавирус\n#карантин\n#ограничения\n#границы\n#Испания
Фото: pixabay.com
176
0

Принимать будут только со справкой о прививке от COVID-19.

Мадрид. Испания. Премьер-министр Испании объявил дату, с которой королевство откроет свои границы для иностранцев. Туристов ждут с 7 июня текущего года, сообщает телеканал «Рен ТВ».

Глава правительства уточнил, что все прибывающие должны быть привиты от коронавируса препаратами, одобренными европейским регулятором рынка лекарств ЕМА или Всемирной организацией здравоохранения.

Также в Испании планируют ввести паспорта вакцинации. Власти страны надеются, что это оживит туристическую отрасль, пострадавшую от коронавируса. Окончательного решения по этом вопросу следует ожидать 25 мая.

Напомним, недавно послы стран Евросоюза предварительно договорились об открытии границ для иностранцев, вакцинированных от COVID-19 препаратами, сертифицированными ЕМА.

16:51, 21 мая, 2021
Евгений Кандаков
176
0
#туризм\n#отдых\n#коронавирус\n#карантин\n#ограничения\n#границы\n#Испания