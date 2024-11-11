Педагоги ижевского IT-куба помогают коллегам из ЛНР обучать школьников программированию

Ижевск. Удмуртия. В рамках программы «Цифровое наставничество» педагоги ижевского IT-куба начали обучение коллег из Луганской Народной Республики (ЛНР) методикам преподавания программирования. Как сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртии, этот проект направлен на поддержку и развитие цифровых навыков среди школьников, а также на повышение квалификации педагогов.

В рамках программы 13 педагогов Республиканского центра развития одарённости «Интеллектуальный резерв республики» ЛНР проходят обучение по курсам «Программирование на Scratch» и «Программирование на Python». Процесс курирует методист Центра цифрового образования детей «IT-куб» города Ижевска Валерия Степанова.

«Еженедельно мы открываем новые занятия для педагогов на образовательной платформе ижевского IT-куба «ShenPy», предоставляя им доступ к тщательно разработанным конспектам, методическим материалам и подробным инструкциям. Это позволяет структурировать учебный процесс, поддержать коллег в подготовке к занятиям и в поиске новых подходов к обучению. Также мы предоставляем оперативную поддержку и отвечаем на все вопросы. Обратная связь от педагогов помогает нам адаптировать и улучшать материалы. Мы активно собираем мнения и предложения, чтобы создать наиболее эффективный и доступный учебный опыт», — поделилась Валерия Александровна.

Благодаря поддержке ижевских специалистов и методическому сопровождению процесса обучения в Республиканском центре развития одарённости ЛНР занимаются 190 школьников. На занятиях ребята осваивают основы программирования, учатся создавать собственные проекты, знакомятся с ИТ-профессиями.

«Шефство «IT-кубов» над учебными заведениями ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей позволяет регионам освоить имеющийся опыт и наработки в области цифрового образования, активнее включиться в процесс его развития. Проект «Цифровое наставничество» помогает наладить контакты между педагогами и обучающимися из различных регионов России, укрепить профессиональные и дружеские связи и способствует достижению высоких результатов в области цифровизации образовательной сферы», – отметила руководитель IT-куба Ижевска Оксана Щелчкова.

Напомним, Центры цифрового образования детей «IT-куб» создаются и функционируют на базе образовательных организаций общего, среднего профессионального и дополнительного образования, подведомственных Минобрнауки Удмуртии, в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В «IT-кубах» школьники 7–18 лет бесплатно обучаются перспективным и востребованным направлениям IT-отрасли, а также приобретают знания в области цифровой гигиены и информационной безопасности. На сегодняшний день в Удмуртии открыто пять таких центров.