В Кремле объяснили, куда направлялись задержанные в Белоруссии россияне

По словам пресс-секретаря Путина, эти люди опоздали на самолет, вылетавший в Стамбул.

Москва. Целью задержанных в Белоруссии россиян был Стамбул, в Минске они находились проездом. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что пребывание задержанных в Белоруссии никак не связано с ситуацией в этой республике. По его словам, россияне опоздали на самолет и ждали вылета. Также Песков уточнил, что у наших соотечественников были билеты в Стамбул, а сами они являются сотрудниками частного охранного предприятия, не везли ничего запрещенного и не совершали никаких противозаконных действий.

Задержание российских граждан пресс-секретарь Путина назвал безосновательным и не соответствующим союзническому характеру отношений между двумя странами.

Кроме того, он рассказал, что президенты России и Белоруссии пока не созванивались по вопросу о судьбе задержанных, работу ведет министерство иностранных дел и посольство России в Минске. В Кремле убеждены, что в ближайшее время власти Белоруссии разберутся в ситуации и отпустят россиян, добавил Песков. Днем ранее он заявлял, что не имеет пока подробной информации о случившемся.

Напомним, 29 июля белорусские СМИ сообщили, что под Минском были задержаны 32 сотрудника иностранной частной военной компании. Позднее в КГБ Белоруссии заявили, что задержанные служат в ЧВК «Вагнер». Их заподозрили в подготовке массовых беспорядков накануне президентских выборов.