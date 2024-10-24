Электрики Удмуртии установили новое электрооборудование в компьютерном классе одной из школ ЛНР

Лутугино. ЛНР. В Лутугинском районе ЛНР энергетики из Удмуртии установили новое электрооборудование в компьютерном классе Беловской школы №1. Об этом сообщает пресс-служба администрации Лутугинского муниципального округа.

Ещё аварийная бригада смонтировала в классе кабель канала и розетки. Для защиты техники от перегрузок и коротких замыканий энергетики установили автоматические выключатели. Также там провели ряд работ, которые позволят свести к минимуму использование в помещении удлинителей и переходников.

Отмечается, что специалисты провели работы в рамках двухстороннего соглашения о сотрудничестве. В июне 2023 года Удмуртия взяла шефство над Лутугинским районом.