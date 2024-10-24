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Электрики Удмуртии установили новое электрооборудование в компьютерном классе одной из школ ЛНР

17:59, 24 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Электрики Удмуртии установили новое электрооборудование в компьютерном классе одной из школ ЛНР
17:59, 24 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
30
0
#ЛНР\n#Удмуртия\n#Лутугино\n#помощь
Источник фото: пресс-служба администрации Лутугинского муниципального округа
30
0

Они установили электрооборудование и смонтировали розетки.

Лутугино. ЛНР. В Лутугинском районе ЛНР энергетики из Удмуртии установили новое электрооборудование в компьютерном классе Беловской школы №1. Об этом сообщает пресс-служба администрации Лутугинского муниципального округа.  

Ещё аварийная бригада смонтировала в классе кабель канала и розетки. Для защиты техники от перегрузок и коротких замыканий энергетики установили автоматические выключатели. Также там провели ряд работ, которые позволят свести к минимуму использование в помещении удлинителей и переходников. 

Отмечается, что специалисты провели работы в рамках двухстороннего соглашения о сотрудничестве. В июне 2023 года Удмуртия взяла шефство над Лутугинским районом. 

17:59, 24 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
30
0
#ЛНР\n#Удмуртия\n#Лутугино\n#помощь