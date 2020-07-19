Рэпер Канье Уэст начнёт свою предвыборную компанию 19 июля

Артист выступает независимым кандидатом в президентской гонке.

Норт-Чарлстон. США. Независимый кандидат на пост президента США и по совместительству рэпер Канье Уэст начнёт свою предвыборную кампанию 19 июля. Об этом сообщает «Газета.ru».

Музыкант начнёт агитацию в штате Южная Каролина. Первое мероприятие пройдёт в городе Норт-Чарлстон, присутствовать на нём будут только зарегистрировавшиеся участники. Ранее рэпер просил жителей штата подписать петицию за внесение его в избирательный бюллетень.

Напомним, что Канье Уэст в начале июля сообщил о решении побороться за пост президента США. Выборы должны состояться 3 ноября 2020 года.