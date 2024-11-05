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Музыканты из Удмуртии стали героями репортажа «Известий»

10:30, 05 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Музыканты из Удмуртии стали героями репортажа «Известий»
10:30, 05 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
221
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#Удмуртия\n#музыканты\n#удмуртский язык
Источник фото: unsplash.com (Derek Truninger)
221
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Свети Ручкина и Кирилл Кириллов рассказали о своём творческом пути и удмуртском языке в своих песнях.

Ижевск. Удмуртия. В преддверии Дня народного единства и Дня государственности Удмуртии федеральные «Известия» подготовили видеосюжет о музыкантах из Удмуртии. Им поделились в официальном паблике СМИ.

«Музыка по-удмуртски» — озаглавлен сюжет, героями которого стали артистка Свети Ручкина и рок-музыкант Кирилл Кириллов. Они рассказали, какой творческий путь прошли и какое место в их жизни занимает удмуртский язык.

«Интересно, что удмуртские артисты не ограничивают себя в стилях и направлениях. Так язык становится частью не только фольклора, но и современной культуры», — отметили «Известия».

 

10:30, 05 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
221
0
#Удмуртия\n#музыканты\n#удмуртский язык