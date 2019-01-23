После атак Израиля Сирия пригрозила ответным ударом по аэропорту Тель-Авива

Дамаск пойдет на зеркальные меры, если Совбез ООН проигнорирует удары Израиля.

Дамаск. Сирия. Сирия пригрозила нанести удар по аэропорту Тель-Авива. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Дамаск пойдет на зеркальные меры и «реализует свое законное право защищаться и ответить», если Совбез ООН не отреагирует на регулярные авиаудары израильской стороны, заявил постпред Сирии в международной организации Башар аль-Джаафари.

Свои атаки Израиль аргументирует борьбой с иранскими объектами на территории страны.

Министерство внутренних дел Сирии неоднократно направляло письма генсеку ООН и в Совбез с требованием осудить действия Израиля.

Напомним, четверо сирийских военных погибли в результате атаки Израиля в ночь на 21 января. Также Дамаск лишился двух систем ПВО.

До этого обстрел произошел на южной территории САР, ПВО республики смогли сбить все семь ракет.