Из-за глобального потепления на Земле увеличилась продолжительность дня

Вашингтон. США. Продолжительность дня выросла на Земле вследствие изменений климата. К такому выводу пришли американские ученые, пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, таяние ледников привело к повышению уровня моря и перетоку масс воды от полярных к экваториальным областям. Это повысило сплюснутость планеты, что, в свою очередь, увеличило протяженность дня. Также на «растягивание» дня повлияло гравитационное воздействие Луны, которое постепенно замедляет вращение Земли.

Добавим, увеличение сравнительно невелико: чуть больше одной миллисекунды за век – притом, что сейчас день на Земле длится около 86,4 тысячи секунд. Однако при дальнейшем увеличении выбросов парниковых газов длительность дня может вырасти на 2,4 миллисекунды в столетие, предупреждают авторы исследования.