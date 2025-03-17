Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 14 и 15 марта стремительно сократилась высота снежного покрова, об этом сообщается в телеграм-канале «Записки синоптика.

В минувшие пятницу и субботу высота снега в регионе уменьшилась на 10–17 см. Наиболее интенсивное таяние наблюдалось на северо-западе Удмуртии, тогда как на юге и юго-востоке изменения были минимальными.

По данным на 16 марта, на большинстве метеостанций, за исключением Воткинска, толщина снега составляет от 22 до 34 см. Для сравнения, в понедельник, 10 марта, этот показатель достигал 50–55 см.

В субботу, 15 марта, в Ижевске температура воздуха достигла +7,5 градусов, побив рекорд этого дня, зафиксированный в 1961 году (+5). Теплее всего было в Воткинске, где воздух прогрелся до +8,4 градусов.